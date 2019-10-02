Туризм

Вопросы правового регулирования туристской деятельности рассматривает в Мурманске комитет ПАСЗР под председательством Виктора Остренко

В Мурманске под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания Виктора Остренко началось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в его работе участвуют депутаты органов законодательной власти Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Псковское областное Собрание также представляет депутат Алексей Блинов, к участию приглашены представители исполнительных органов власти.

Перед началом рабочей части заседания гостей-парламентариев приветствовал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. «Для нашего приграничного региона очень важны вопросы, которые выносятся сегодня на заседание. В туристической индустрии задействован и малый, и средний бизнес – а нам нужны дополнительные рабочие места, которые уменьшили бы отток населения с кольской земли. Интерес к северу не уменьшается, напротив, значение арктических регионов страны растет – и президент, и правительство ставят перед нами задачи, чтобы регионы, которые выходят в Северный Ледовитый океан, развивались. А нам, действительно, есть, что показать туристам», - отметил Сергей Дубовой.

Председатель парламентского комитета Виктор Остренко поблагодарил мурманчан за теплый прием и в продолжение слов председателя Мурманской Думы отметил, что большая территория Российской Федерации, ее историко-культурного наследие и природные особенности притягивают туристов. «Приграничные территории активно работают в развитии туриндустрии. Сегодня мы будем говорить о том, что визы для иностранных туристов должны иметь многократный характер, не обойдём вниманием учреждения культуры – в мире развития цифровых технологий необходимы современные подходы в вопросах формирования библиотечных фондов и обслуживания читателей. Качество работы сельских, научных библиотек во многом зависит от имеющегося комплектования и требует внимания законодателей», - подчеркнул Виктор Остренко.

В повестку заседания включены вопросы о внесении изменений в федеральные законы «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», о порядке выдачи туристических виз для иностранных граждан и необходимости совершенствования правого регулирования деятельности экскурсоводов, доклад о лучших практиках использования механизмов федеральной и региональной поддержки субъектов туристической индустрии на примере Мурманской области, а также вопрос о правовом регулировании деятельности современных библиотек.

По итогам заседания постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму депутаты сформулируют свою позицию по рассматриваемым вопросам – поддержанные комитетом законопроекты и обращения в федеральные органы власти будут включены в повестку предстоящей конференции ПАСЗР, на которой будет принято коллегиальное решение всех субъектов Северо-Запада.

Напомним, что координирующим органом деятельности постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму с 2012 года является Псковское областное Собрание депутатов.