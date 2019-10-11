Туризм

Жителей Псковской области регулярно обманывают мошенники под видом туроператоров

Каждый год в Псковской области появляются сообщения об обманутых гражданах, которые при планировании своего отпуска пострадали от рук мошенников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 11 октября, сообщила и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова на пресс-конференции, посвященной туристическому сезону-2019.

Ольга Качнова подчеркнула, что при планировании путешествия необходимо уточнить, от какой организации осуществляется путешествие, а также проверить, где зарегистрирована организация, сколько времени функционирует и кто является директором организации.

Стоит отметить, что с реестром туроператоров можно ознакомиться на сайте Ростуризма.

«Мой личный призыв и призыв комитета по туризму - не доверять вслепую организациям, не вестись на демпинг», - заявила Ольга Качнова.

Организация, отвечающая за качество своих услуг, не должна располагаться в подвале, в каком-либо подъезде, пояснила президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова. Она также добавила, что сотрудники турфирмы должны быть компетентны и отвечать на все интересующие вопросы граждан.

Необходимо обращать внимание на цену, если она чрезмерно занижена - это повод насторожиться, пояснила путешественникам директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.