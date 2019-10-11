Туризм

В Псковской области работают 23 туроператора

В Псковской области действуют 23 туроператора, которые числятся в реестре туроператоров, с которым можно ознакомиться на сайте Ростуризма. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 11 октября, сообщила и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова на пресс-конференции, посвящённой туристическому сезону-2019.

Ольга Качнова отметила, что в данном реестре состоят только те туроператоры, которые соответствуют всем предъявляемым требованиям. Также в регионе осуществляют деятельность 4 оператора по выездному туризму, которые состоят в турфонде.

«К сожалению, регулярно появляются туристические фирмы-однодневки, которые обманывают граждан», - рассказала Ольга Качнова.

Кроме фирм-однодневок стоит опасаться так называемых «стабильных» мошенников, пояснила президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова. Такие организации известны тем, что каждое полугодие меняют свою локализацию, юридический адрес.