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Туризм

Турецкие отели могут обложить «налогом на проживание»

28.10.2019 20:36|ПсковКомментариев: 0

В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, пишет «Коммерсант». По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), плательщиками будут объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. При этом оплачиваться налог будет как с цены размещения гостя, так и с остальных оказываемых ему услуг (питание, услуги бассейна и SPA, развлечения и так далее).

Новый налог должен вступить в силу 1 апреля 2020 года. До конца года его ставка составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных клиенту, в следующем году налог удвоится. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет право уменьшить или увеличить ставку налога втрое.

Представители туристической отрасли Турции заявляют, что появления нового налога никто не ожидал. Кроме того, новый сбор не является аналогом «туристического налога» или «налога на ночевку», действующего в странах Европы. При этом контрактные цены на 2020 год уже объявлены, многие туроператоры уже выставили в продажу отели на лето будущего года. В связи с этим у ряда отельеров сейчас нет возможности добавить новый налог в уже утвержденные цены, такая возможность остается у тех, кто еще не выставил в продажу свои номера. А уже в 2021 году новый налог может привести к повышению проживания для туристов как минимум на заявленные 2%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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