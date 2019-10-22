Туризм

Псковичей приглашают на отдых в витебский санаторий «Летцы»

Жителей Псковской области приглашают на отдых и оздоровление в санаторий «Летцы» (Витебская область, Республика Беларусь). Санаторий находится в 13 км от Витебска, он расположен в живописном сосновом бору на берегу озера Шевино.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, здравница специализируется на лечении заболеваний костно-мышечной системы, органов пищеварения, органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем. В оздоровительных целях здесь активно используют природные факторы: сапропелевые и сульфидные иловые грязи, минеральную воду, добываемую из местных скважин.

По информации отдела реализации санаторно-курортных и оздоровительных услуг Псковского облсовпрофа, стоимость размещения в 2-местном 1-комнатном номере — от 1725 рублей. В эту цену помимо проживания входит 4-х разовое питание (заказное меню), лечение (при заезде от 7 дней по назначению врача), использование инфраструктуры санатория, развлекательные мероприятия, за исключением платных.

В настоящее время есть свободные места на ноябрь.

По вопросам бронирования и приобретения путевок можно обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.