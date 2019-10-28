Туризм

В рамках всероссийской премии «Маршруты России» компания «Славянский тур» презентовала две экскурсионных программы

Компания «Славянский тур» презентовала авторские маршруты в рамках всероссийской премии «Маршруты России», которая сейчас проходит в Суздале.

Эксперты и профессионалы отрасли познакомились с двумя турами - «Православное ожерелье Псковской земли» и «По следам Александра Невского».

Добавим, что премия «Маршруты России» учреждена как профессиональная отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса лучших реализованных маршрутов на территории России, а также идей для новых маршрутов. Проект поддержан федеральными органами власти и профессиональным сообществом.

Цель премии - выявление лучших российских туристических практик на профессиональном уровне, содействие их продвижению и развитию, формирование коммуникационной и общественно-профессиональной среды вокруг организаторов данных проектов и территорий их реализации.