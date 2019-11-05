Туризм

По следам непопулярной Псковщины через Чертов овраг к Уху Земли

Правда ли то, что пишут в книжках об уникальных местах, затерянных в глубинах Псковской области? Можно ли выйти живым из Чертова оврага? Действительно ли так щедр камень «Добряк», как о нем говорят? Какие еще уникальные маршруты есть на Псковщине?

Как у любой области, у Псковского края есть свои официальные «визитные карточки»: Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские Горы. Но это лишь наружная сторона, яркая обертка того, что скрыто от подавляющего большинства как туристов, так и жителей Псковщины.

Оказалось, что в пределах административных границ области находится большое количество малоизвестных достопримечательностей, которых нет ни в одном туристическом справочнике или рекламном проспекте. Именно они стали целями краеведческих поездок нашего собеседника. Кто-то изучает родной край по книгам, досконально знает архитектурные особенности храмов, легко отличает простой булыжник от сакрального камня, но ни разу не был в этих местах. А кто-то готов отправиться в путешествие, чтобы проверить на себе, пощупать руками, сделать уникальные фотографии и составить маршрут к точкам на карте, о которых многие только слышали.

Этим и занимается Дмитрий Новиков. Уроженец Великих Лук более 25 лет увлечен краеведческим туризмом. В активе Дмитрия многочисленные пешие и лыжные походы по территории Псковской, Новгородской и Тверской областей, путешествия с рюкзаком по хребтам Алтая, Восточных Саян, Урала, Хибин и Ловозерских тундр, пересечение Станового хребта в Якутии, путешествия на байдарках по рекам и озерам северо-запада России.

О его путешествиях к «непопулярным» достопримечательностям Псковщины: крайне редкой для северо-западного региона суффозионной полости - Бычьему ручью в Гдовском районе, уникальному камню «Ухо земли» в Бежаницком районе, чьи ближайшие аналоги находятся в Германии и в Англии, красивейшим слудам реки Плюсса, подобных которым не найти в соседних областях, - читайте на сайте Центра деловой информации Псковской области>>>