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Туризм

Псковская и Ленинградская области заключили соглашение в сфере туризма

22.11.2019 21:36|ПсковКомментариев: 0

Перспективы взаимодействия Псковской и Ленинградской областей в сфере детского и юношеского туризма обсудили в пятницу, 22 ноября, на заседании Координационного совета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в совещании приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель комитета по туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, представители профильных региональных комитетов, эксперты и специалисты туриндустрии.

«Развитие детского туризма - одно из приоритетных и стратегических направлений развития Псковской области. Такая же тенденция наблюдается как в целом по стране, так и в международном контексте. Каждый ребенок, как говорят эксперты, приводит за собой кратное количество взрослых. В связи с этим не просто увеличивается туристический поток, а происходит комплексный эффект, который сказывается на экономическом развитии субъектов в целом», - отметила Вера Емельянова.

В прошлом году Псковскую область посетили 9 тысяч детей, в текущем - уже 6,5 тысяч ребят. Так, для реализации регионального проекта «Псковские уроки» в 2018 году проведено более 400 мероприятий с участием более 2 тысяч школьников из Псковской области, других субъектов и стран. В ходе программы «Моя Россия» в прошлом году в регионе побывали более 1,5 тысяч российских школьников. В этом году по национальному проекту «Культура» - еще более 1,1 тысяч детей.

Евгений Чайковский отметил, что был приятно удивлен туристическими возможностями Псковской области, и взял на заметку некоторые псковские проекты, чтобы в дальнейшем представить их на территории Ленинградской области. В свою очередь, он пригласил псковских коллег к участию в туристических программах Ленинградской области. Также Евгений Чайковский отметил удобство географического соседства регионов и то, что с запуском скоростных «Ласточек» улучшилось транспортное железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Псковом.

Особое внимание на мероприятии уделили разработке нового межрегионального туристического проекта, который планируется реализовать на территории Ленинградской и Псковской областей. Предполагается, что его участниками станут более 600 детей. Планируется, что некоторые тематические туристические маршруты для школьников будут посвящены Александру Невскому и Петру I.

В рамках Корсовета также было принято решение создать рабочую группу по внедрению в субъекты новых туристических программ, направленных на привлечение туристов, особенно в межсезонье.

По итогам обсуждения было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Псковской и Ленинградской областями. Подписи под документом подставили руководители Комитета Ленинградской области по туризму и Комитета по туризму Псковской области.

«Идей масса, и потенциал колоссальный. Я ничуть не сомневаюсь, что мы с вами будем дружить, и очень плодотворно. Ленинградская область для региона - очень важный стратегический партнер», - подытожила Вера Емельянова и выразила надежду, что подписанное соглашение послужит продолжению добрососедского и плодотворного сотрудничества.

Источник: Псковская Лента Новостей
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