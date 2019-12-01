Туризм

24 место заняла Псковская область в рейтинге по итогам Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

Составлен рейтинг регионов страны по итогам проведения Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в 2019 году. В рейтинге были учтены 66 регионов-участников, которые разделили между собой 42 места (некоторые регионы набрали равное количество баллов). Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, Псковская область заняла в рейтинге 24-ю строчку, получив столько же баллов, сколько Москва и Липецкая область.

Всего на участие во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» 2019 было заявлено 2349 туристических сувениров из 66 регионов страны. К участию в общенациональном финале в Саратове были приглашены авторы 514 туристических сувениров из 52 регионов страны, ставшие лауреатами окружных этапов и региональных конкурсов в 2019 году. Из них авторы 401 туристического сувенира из 45 регионов смогли очно презентовать свои работы в рамках выставки в Саратове.

В 2019 году при составлении рейтинга учитывались общее количество проектов от региона, заявившиеся для участия в конкурсе, и результаты общенационального финала Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Саратове в официальных номинациях премии соответствующего года (специальные дипломы и лауреаты в специальных номинациях при составлении рейтинга не учитывались).

По итогам конкурса первое место завоевала Удмуртская Республика – 635 баллов, второе - Республика Башкортостан – 330 баллов, третье - Республика Бурятия – 287 баллов. Между тем, Псковская область вместе с Москвой и Липецкой областью оказалась на 24 строчке с 36 баллами.

Добавим также, что Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года при информационной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).