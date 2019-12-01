Туризм

Кремлевская елка и огни новогодней Москвы: присоединяйтесь к праздничному путешествию в сказку

Кремлевская елка – главное новогоднее представление в России и заветная мечта для миллионов мальчишек и девчонок в нашей стране. Каждый год на зимних каникулах специально для юных зрителей в Государственном Кремлёвском дворце оживает сказочный мир: фойе дворца наполняют музыка и танцы, ребят ждут любимые детские игры и весёлые конкурсы, а спектакль на главной сцене дарит юным зрителям незабываемую встречу с любимыми сказочными героями. Однако сюжет спектакля заранее предугадать невозможно. Каждый год придумывается новый оригинальный сценарий, который не раскрывается до последнего момента. Ведь какой Новый год без сюрпризов?

Компания «Славянский тур» предлагает вам отправиться в семейное путешествие на главную елку страны и увидеть яркое шоу своими глазами. С 3 по 5 января вы сможете окунуться в праздничную суету столицы и почувствовать незабываемый вкус радости, счастья и чуда.

Вот три главных плюса поездки со «Славянским туром»:

1. Безопасность

До Москвы и обратно мы поедем на поезде, что значительно комфортнее и надежнее нежели автобусная поездка.

2. Яркие впечатления от новогодней столицы и главной елки страны

3. Интересная программа

Программа путешествия включает как развлекательные мероприятия, так и экскурсии. Прибывая в Москву 4 января, вы утром отправляетесь на автобусную экскурсию обзорную экскурсию «Огни новогодней Москвы».

В новогодние праздники Москва предстанет перед вами настоящей красавицей! Ярко украшенные улицы и площади столицы, блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами праздничные ели и веселые уличные забавы никого не оставят равнодушными. Проехав по историческому центру города, узнаете древнюю историю Москвы, познакомитесь с ее величайшими архитектурными и историческими памятниками, побываете на Поклонной горе, в Храме Христа Спасителя. На Воробьевых горах вам откроется удивительная панорама Москвы с высоты птичьего полета.

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Затем состоится пешеходная экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади - самой старинной площади Москвы. Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери. Увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага. Совершите прогулку по Манежной площади и Александровскому саду.

После обеда вас ждет елка в Кремлевском дворце. Праздник проходит в трёх залах Государственного Кремлёвского дворца и включает в себя музыкальный спектакль, аттракционы и театрализованные танцевально-игровые программы, в которых можно принять участие. К постановке шоу и разработке программы праздника привлекают лучших сценаристов и режиссеров. Современная хореография, яркие костюмы и декорации, уникальные спецэффекты, созданные при помощи самого современного звукового и светотехнического оборудования. А Дед Мороз и Снегурочка создают неповторимое ощущение новогодней сказки.

После праздника и прогулки по территории Кремля запланирован трансфер на вокзал и свободное время для ужина. Прибытие в Псков - утром 5 января.

Подробную информацию по туру можно получить по тел.: (8112)57-41-77, 084, +7911-377-00-77 Юлия

Тур обойдется в 3400 руб. для школьников (до 16 лет) или 4100 руб. - для взрослых (без учета стоимости билетов на елку и поезд)

В стоимость тура включено:

- Транспортное обслуживание целый день.

- Экскурсионное обслуживание по Программе.

- Входные билеты в Московский Кремль.

- Питание (завтрак+обед).

- Сопровождение группы представителем фирмы по Программе.

- Оформление всех сопроводительных документов и страховых сборов.

Дополнительно оплачивается:

- Ж/д билеты (на фирменный/дополнительный поезд) Псков-Москва-Псков.

- Входной билет на Кремлевскую Ёлку – от 2300 руб. (Подарок включен в стоимость).

- Ужин от 350 руб.

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