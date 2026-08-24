Выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» стартовала в Пскове

Масштабная межмуниципальная выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» стартовала в Финском парке Пскова сегодня, 24 августа, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Мероприятие объединило все 26 муниципальных образований Псковской области, чтобы каждый гость мероприятия мог примерно за 25 минут «объехать» всю область, узнать об ее истории, культурных традициях и туристическом потенциале каждого уголка.

Напомним, 23 августа Псковская область отметила 82-ю годовщину со дня образования.

Как отметили организаторы ярмарки, люди, живущие за Уральскими горами, уже не знают ни про Псков, ни про его историю, а школьные учебники содержат больше информации о Великом Новгороде, нежели о Псковской области. Поэтому одна из задач выставки «Россия начинается здесь» — рассказать всем, что такое Псковский край.

Все желающие могут попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам, в фуд-корте, и посмотреть выступления творческих коллективов. Для гостей также открыты детская, спортивная и молодежная зоны.

В рамках выставки-ярмарки организаторы предусмотрели тематические дни, например, сегодня, 24 августа — молодежный день, который завершится выступлением приглашенных артистов Nansi & Sidorov в 20:00 на главной сцене.

Ранее состоялась церемония открытия одноименного патриотического форума-фестиваля «Россия начинается здесь» в Доме молодежи в Пскове.

Выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» продлится до 30 августа. Вход свободный.

Мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи национального проекта «Молодежь и дети».