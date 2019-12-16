Открыто народное голосование за лучшее событие 2020 года

В период с 16 по 21 декабря на официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com проходит народное онлайн-голосование.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Туристском информационном центре Псковской области, 20 проектов, получивших большее количество голосов по результатам открытого голосования, будут удостоены статуса «Лучшее событие 2020 года».
Чтобы проголосовать за эти и другие мероприятия:
(1) Найдите все события своего региона через форму поиска http://eventsinrussia.com/events/ Псковская область.
(2) Поставьте лайк, нажмите на кнопку «нравится» в специальном блоке под фотогалерей события.