Туризм

Открыто народное голосование за лучшее событие 2020 года

В период с 16 по 21 декабря на официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com проходит народное онлайн-голосование.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Туристском информационном центре Псковской области, 20 проектов, получивших большее количество голосов по результатам открытого голосования, будут удостоены статуса «Лучшее событие 2020 года».

От Псковской области представлены:

14-й международный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»

Фестиваль исторической реконструкции раннего средневековья «Хельга»

25 Юбилейная международная встреча воздухоплавателей

Дни пушкинской поэзии и русской культуры

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи»

Международный фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг»

Чтобы проголосовать за эти и другие мероприятия:

(1) Найдите все события своего региона через форму поиска http://eventsinrussia.com/events/ Псковская область.

(2) Поставьте лайк, нажмите на кнопку «нравится» в специальном блоке под фотогалерей события.