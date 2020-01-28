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Стоимость шенгенской визы для россиян не изменится после введения новых правил

31.01.2020 08:46|ПсковКомментариев: 0

Новые правила получения шенгенской визы, вступающие в силу со 2 февраля, имеют ряд очевидных плюсов для россиян - например, возможность подать документы за полгода до выезда позволит избежать задержек в периоды повышенного спроса. При этом сумма визового сбора для россиян останется прежней - €35, пишут «Известия».

В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве пояснили, что именно такая сумма прописана в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом, подписанном в 2006 году.

Аналогичные договоры подписывались еще с рядом стран - в частности, с Арменией и Азербайджаном. Их граждан «визовая инфляция» тоже обойдет стороной.

Источник: Псковская Лента Новостей
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