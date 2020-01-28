Туризм

В Полистовском заповеднике полным ходом идет подготовка к туристическому сезону 2020 года

В Полистовском заповеднике полным ходом идет подготовка к туристическому сезону 2020 года: расчищаются и ремонтируются туристические тропы, обновляется материал для экскурсий в дикую природу, обсуждаются новые предложения из числа авторских экскурсий жителей деревень Цевло и Гоголево.

Автор фото: Михаил Парфенов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Полистовского заповедника, изменения коснулись и одного из самых первых туристических маршрутов - «Путь Моховиков». Теперь посетители тропы смогут отдохнуть на удобных рубленых лавках или в новой бревенчатой беседке, а на каждой экскурсионной остановке появятся таблички, с символическим изображением того, о чем идет рассказ.

Автор фото: Михаил Парфенов.

Тропа «Путь моховиков» в основном проходит через леса и луга охраной зоны заповедника и лишь небольшой ее отрезок проложен непосредственно через заповедное болото. Туристы, посетившие маршрут, узнают об истории Полистовского края, людях, живших здесь прежде, естественном восстановление природы после антропогенной нагрузки, научной работе заповедника. И конечно много-много информации о флоре и фауне заповедной территории.