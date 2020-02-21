Туризм

Россияне стали чаще бронировать хостелы и апартаменты

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, отели какой звёздности чаще всего бронируют россияне. Большинство туристов останавливаются в четырёхзвёздочных гостиницах - на их долю приходится 33,7% бронирований. На втором месте по популярности отели с тремя звёздами (27,7%), а третью строку занимают варианты жилья без звёзд - хостелы, апартаменты, гостевые дома и так далее (в них останавливаются 22% путешественников).

На дорогие пятизвёздочные гостиницы приходится каждое десятое бронирование (11,4%). А наименее популярны отели с одной звездой - их выбирает всего 1%. В объектах размещения категории 2* останавливаются в 4,2% случаев.

За последний год россияне стали чаще бронировать жильё без звёзд: его популярность выросла на 6%. А трёхзвёздочные отели, наоборот, теперь выбирают реже: бронирований стало на 4% меньше. В других категориях значительных изменений не произошло.

Если говорить о регионах, то в Азии российские туристы чаще всего останавливаются в четырёхзвёздочных отелях: доля бронирований такого типа жилья чуть больше 50%. 20% всех бронирований в Азии приходится на отели категории 5*. Меньше всего россиян привлекает размещение в отелях с 1 и 2 звёздами.

В Африке российские путешественники предпочитают останавливаться в отелях категорий 3* и 4*, а наименьшим спросом пользуются гостиницы с 1 и 2 звёздами.

В Америке чаще всего бронируют жильё без категории: гостевые дома, хостелы, мотели, отели категории bed&breakfast и другие - они составляют около 50% от общего числа бронирований. Вторые по популярности варианты проживания - гостиницы с 3 и 4 звёздами.

В Европе в равной степени пользуются спросом трёх- и четырёхзвёздочные отели, а также гостиницы без звёзд - на каждый тип приходится порядка 30% от всех бронирований.

«По популярности отелей определённых категорий можно судить об уровне цен в различных регионах. Так, в Азии и Африке жильё стоит сравнительно недорого, поэтому российские туристы могут выбирать отели с 4 и 5 звёздами, а объекты размещения более низких категорий не так популярны. А в США цены за ночь в отеле довольно высокие, поэтому примерно половина путешественников экономит, останавливаясь в апартаментах и гостевых домах», - комментирует Алексей Теплов, директор по маркетингу OneTwoTrip.

В России путешественники чаще всего останавливаются в отелях без категории (хостелы, гостевые дома и т.д.) и в четырёхзвёздочных гостиницах.