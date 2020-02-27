Туризм

Туроператоры: Есть случаи отказов псковичей от путевок из-за коронавируса

Некоторые псковичи отказываются от путевок из-за ситуации с коронавирусом. «Люди обеспокоены из-за того, что СМИ постоянно об этом говорят. У нас были отказы, но не от тех стран, где ситуация действительно серьезная. У нас были отказы от Турции», - рассказала корреспонденту ЦДИ Светлана Баранова, директор туристического бюро «Континент».

По словам специалиста, псковичи уточняют у туроператоров ситуацию с коронавирусом при заказе путевки. А сами операторы следят за рекомендациями Роспотребнадзора, Ростуризма, а также за информацией из открытых источников.

Консультант псковского туроператора «GLOBAL Travel» рассказал ЦДИ, что у них также встречались случаи отказа от путешествий в Испанию и Таиланд.

«Есть люди, которые действительно боятся и отказываются от поездки, - объясняет представитель фирмы Анатолий. - Но в основном псковские туристы не готовы отказаться от путешествия в первую очередь потому, что не хотят выплачивать штраф, так сказать, комиссию за отмену брони».

Ситуация по отказам не носит повсеместный характер. Псковичи планируют свои поездки заранее и на летний период уже бронируют путешествия, хоть и с опаской. Туроператоры предлагают «безопасные страны» и не продают путевки в закрытые для поездок Китай, Италию, Иран и Южную Корею.

«Паники у нас не наблюдается, - рассказывает Екатерина, представитель компании «Атмосфера путешествий». - Мы информируем наших клиентов или просто не предлагаем некоторые направления. Но отказов у нас не было».

«Нагнетание обстановки в СМИ серьезно влияет на туристический бизнес, - считает президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур» Гелена Самохвалова. - На 80 % паника не обоснована. У нас совсем недавно приехала группа из Италии, и они говорят, что все в порядке. Не могу сказать за всех, но у нас случаев отказа я не знаю. Есть направления, которые мы не продаем, например, закрыт Китай».

Добавим, что случай заболевания коронавирусом выявлен и в Витебске. Женщина заразилась во время командировки в Италию. Сейчас она и все, кто с ней контактировал, находятся на карантине.