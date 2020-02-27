Туризм

Правительство призвало россиян минимизировать поездки за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о рекомендации правительства для всех россиян минимизировать любые поездки за границу из-за COVID-19. Об этом он заявил в субботу на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс».

Мишустин напомнил, что кабинет министров уже обратился «ко всем федеральным органам исполнительной власти, чтобы они максимально воздержались от командировок и отменили их, а также поездки в личных целях». «И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем», - подчеркнул премьер.

По последним данным, в России коронавирус подтвержден у 47 человек.

Мишустин также заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий в российских регионах. Он попросил отнестись спокойно к этой мере, отметив, что это профилактика, упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась.