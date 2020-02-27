Туризм

Псковский «Императорский маршрут» представлен на международной туристской выставке «Интурмаркет 2020»

12-14 марта в Москве в «Экспоцентре» проходила международная туристская выставка «Интурмаркет 2020». В этом году Псковская область принимала участие в выставке в рамках единого стенда национального туристского проекта «Императорский маршрут», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по туризму.

«Императорский маршрут» реализуется Фондом ЕСПО с 2018 года в 19 регионах России. Объединяет места памяти представителей Императорского Дома Романовых, их пребывания, посещений и паломничеств. Проект направлен на возрождение культурной и духовной составляющих истории России.

Напомним, что осенью прошлого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско - Сергиевское просветительское общество» в продвижении национального туристского проекта «Императорский маршрут».