Туризм

Псковские эксперты: Цены на перелеты, проживание и услуги туроператоров не повысились

Цены на перелеты, проживание и услуги туроператоров не повысились. Об этом сегодня на пресс-брифинге ПЛН сегодня, 25 июня, сообщила директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

«Цены не повысились, мы проводили опросы среди представителей средств размещения. Сейчас цены сопоставимы с июнем-июлем прошлого года. Мы все работаем на уровне прошлогодних цен. Компании обрекают себя на убытки, чтобы наладить туристический поток и начать работать», - рассказала Светлана Баранова.

Она пояснила, что в гостиницах загрузка сейчас составляет от 0 до 10%, в загородных отелях - до 33%. «У загородных отелей ситуация получше, люди устали и едут туда, чтобы сбежать из города. Но, в любом случае, для этих дат - это очень низкая загрузка», - заметила директор туркомпании.

Информацию о сохранении прошлогодних цен подтвердила и директор туристической компании «Славянский тур» Изабелла Коваль.

«Где-то цены даже ниже. Сейчас наша задача - сделать услуги не только комфортными, нужно, чтобы цены были доступными для наших граждан. Думаю, что, в основном, будут востребованы семейные и индивидуальные туры. Будем стараться привлечь интересными программами, цены будут сдерживаться. Может быть набор услуг будет немножко изменен, будем подстраиваться под запросы туристов», - уточнила она.