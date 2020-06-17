Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
План Б Что происходит на Инженерной?
Резиновые сапоги: за и против
Правила использования газа
Рейтингомер: Момент истины
Куплю Т-34. Дорого
Где заправить Кондиционер
Телефон прямого эфира 56-73-72
Совершенно другой
Гонки по вертикали
ещё Туризм 17.06.2020 09:343 Экскурсии Шредингера: жив или мертв псковский турсезон 25.06.2020 13:170 Псковские эксперты: Цены на перелеты, проживание и услуги туроператоров не повысились 25.06.2020 13:040 Названа одна из самых больших проблем региональной туротрасли 25.06.2020 12:090 Пандемия коронавируса привела к появлению экзотических маршрутов в России 25.06.2020 11:450 База отдыха «Пушкиногорье» предлагает гостям скидки в июле 24.06.2020 17:010 Положение дел в туристической сфере Псковской области станет темой онлайн-брифинга в общественном пресс-центре ПЛН
 
 
 
 
 
Самое популярное 20.06.2020 10:1723 Пляски на костях в фуражке Гитлера 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 23.06.2020 23:342 Девушка погибла после падения с многоэтажки на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 19.06.2020 21:599 Ефремов не выйдет живым из тюрьмы, заявил судимый актер Долинский 19.06.2020 16:004 В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Псковские эксперты: Цены на перелеты, проживание и услуги туроператоров не повысились

25.06.2020 13:17|ПсковКомментариев: 0

Цены на перелеты, проживание и услуги туроператоров не повысились. Об этом сегодня на пресс-брифинге ПЛН сегодня, 25 июня, сообщила директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

«Цены не повысились, мы проводили опросы среди представителей средств размещения. Сейчас цены сопоставимы с июнем-июлем прошлого года. Мы все работаем на уровне прошлогодних цен. Компании обрекают себя на убытки, чтобы наладить туристический поток и начать работать», - рассказала Светлана Баранова.

Она пояснила, что в гостиницах загрузка сейчас составляет от 0 до 10%, в загородных отелях - до 33%. «У загородных отелей ситуация получше, люди устали и едут туда, чтобы сбежать из города. Но, в любом случае, для этих дат - это очень низкая загрузка», - заметила директор туркомпании.

Информацию о сохранении прошлогодних цен подтвердила и директор туристической компании «Славянский тур» Изабелла Коваль.

«Где-то цены даже ниже. Сейчас наша задача - сделать услуги не только комфортными, нужно, чтобы цены были доступными для наших граждан. Думаю, что, в основном, будут востребованы семейные и индивидуальные туры. Будем стараться привлечь интересными программами, цены будут сдерживаться. Может быть набор услуг будет немножко изменен, будем подстраиваться под запросы туристов», - уточнила она.

Теги: #туризм #путешествие #путешествия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 538 человек
25.06.2020, 13:450 Виктор Остренко отметил серьезный подход облизбиркома к организации голосования по Конституции 25.06.2020, 13:260 Командир взвода и врач требуются в псковскую Росгвардию 25.06.2020, 13:210 Псковский Росреестр 26 июня проведет две «горячих линии» 25.06.2020, 13:170 Псковские эксперты: Цены на перелеты, проживание и услуги туроператоров не повысились
25.06.2020, 13:130 Пьяный красногородец попытался похитить велосипед, чтобы купить алкоголь 25.06.2020, 13:080 Начался ремонт участка Северного обхода Пскова 25.06.2020, 13:061 Сотрудники «Псков-Полимера» смогли проголосовать по поправкам в Конституцию прямо на предприятии 25.06.2020, 13:040 Названа одна из самых больших проблем региональной туротрасли
25.06.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.06.2020, 12:590 Владельцы торговых павильонов в Любятово устраняют недостатки по благоустройству 25.06.2020, 12:570 Готовить детей к началу учебного года 1 сентября призвал губернатор Псковской области 25.06.2020, 12:550 Мы познаем мир
25.06.2020, 12:310 Новые материалы к годовщине парада Победы опубликовал Пушкинский заповедник 25.06.2020, 12:260 Медали «За особые успехи в учении» получили 11 выпускников Псковского района 25.06.2020, 12:231 Александр Котов: Заложенные в Конституцию нормы не меняются длительное время 25.06.2020, 12:210 Около 200 человек эвакуировано из торгового центра в Пскове
25.06.2020, 12:190 Продлен прием заявок на участие в поэтическом фестивале «Словенское поле» 25.06.2020, 12:120 Полиция изъяла у себежанина винтовку 1910 года выпуска 25.06.2020, 12:090 Пандемия коронавируса привела к появлению экзотических маршрутов в России 25.06.2020, 11:590 «Сообразим на троих»: Старт голосования по поправкам в Конституцию и очередной пакет мер соцподдержки
25.06.2020, 11:540 Стоимость ОСАГО снизилась в Псковской области 25.06.2020, 11:510 Псковского подростка будут судить за продажу несуществующих товаров в Интернете 25.06.2020, 11:450 База отдыха «Пушкиногорье» предлагает гостям скидки в июле 25.06.2020, 11:310 Гранаты и артснаряды обезврежены в Великих Луках и под Себежем
25.06.2020, 11:290 С директором Пустошкинского центра культуры досрочно расторгли трудовой договор 25.06.2020, 11:256 Профсоюзный активист о поправках в Конституцию: Пора и нам на себя взять ответственность за свою жизнь 25.06.2020, 11:190 15 человек эвакуировали при пожаре в Великих Луках 25.06.2020, 11:160 Следователи устанавливают родственников погибшего от рук нацистов в Моглино бойца
25.06.2020, 11:101 Мужчина сгорел в нежилом доме в Пскове 25.06.2020, 10:530 Участки для голосования по Конституции в Псковской области работают с соблюдением мер безопасности 25.06.2020, 10:485 Губернатор Псковской области проголосовал по поправкам в Конституцию 25.06.2020, 10:400 На Рижском проспекте ремонтируют полосы дороги для движения в центр
25.06.2020, 10:341 Почти 90% читателей ПЛН считают Псков неудобным для слабовидящих горожан 25.06.2020, 10:260 Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 18 млн 25.06.2020, 10:120 «Мазда» и «Шевроле» столкнулись в Пскове на перекрестке Советской и Некрасова 25.06.2020, 10:080 «Гайд-парк»: Псковский Молодежный парламент о поправках в Конституцию
25.06.2020, 09:580 Псковские депутаты рассмотрели вопрос о продлении налоговых каникул для СНТ 25.06.2020, 09:371 Россиянам напомнили о новой сокращенной рабочей неделе 25.06.2020, 09:250 Житель Бежаницкого района наказан за ложный донос об угоне автомобиля 25.06.2020, 09:175 Конституция2020: На старт, внимание, марш!
25.06.2020, 09:140 Сотрудникам невельской организации не выплатили зарплату на сумму более 1,3 млн рублей 25.06.2020, 08:590 Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировой войне 25.06.2020, 08:502 615 участков для голосования по Конституции открылись в Псковской области 25.06.2020, 08:372 ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных COVID-19 в мире на следующей неделе
25.06.2020, 08:240 «Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы молодых россиян 25.06.2020, 08:080 В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду 25.06.2020, 07:500 Росавиация представила план по возобновлению международных полетов 25.06.2020, 07:390 Российские банки фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах
25.06.2020, 07:270 В Псковской области ликвидированы два очага коронавируса 25.06.2020, 07:171 37 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области 25.06.2020, 07:008 В Псковской области начинается голосование по поправкам в Конституцию РФ 24.06.2020, 23:003 Женщина стала виновницей ДТП с четырьмя иномарками под Псковом
24.06.2020, 22:313 Михаил Ведерников призвал глав городских и сельских поселений к инициативности и поддержке ТОС 24.06.2020, 22:131 В Евросоюзе изменятся существующие 30 лет правила акциза на алкоголь 24.06.2020, 21:540 Скончалась преподаватель Псковского агротехнического колледжа Юлия Архипова 24.06.2020, 21:247 Путин рассказал, кому нет места в окружении президента
24.06.2020, 21:160 Фотофакт: Гельдтову баню огораживают забором 24.06.2020, 21:000 «Лучи Победы» осветят окна псковичей вечером 24 июня 24.06.2020, 20:550 Участок Гдовского шоссе в Псковском районе может быть выпрямлен 24.06.2020, 20:402 У половины вылечившихся от COVID-19 в дальнейшем могут быть нарушения - эксперты
24.06.2020, 20:270 Интерактив: Общежитие ПсковГУ зарастает бурьяном 24.06.2020, 20:210 Псковская полиция призывает не доверяться посредникам при получении госуслуг 24.06.2020, 19:592 Невельскому району присвоят почетное звание «Край партизанской славы» 24.06.2020, 19:430 Центральную улицу Гдова залили битумом
24.06.2020, 19:294 Население Псковской области приобщат к занятию регби 24.06.2020, 19:140 Власти Пскова почтили память погибших в годы войны 24.06.2020, 19:066 В Калининграде наградят девушку, не покинувшую строй на параде из-за слетевшей туфли 24.06.2020, 19:020 О строительстве нового зооприюта в Пскове расскажет Мария Величко в общественном пресс-центре ПЛН
24.06.2020, 18:510 Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в псковском банке 24.06.2020, 18:390 МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году 24.06.2020, 18:261 Гдовские рыбаки выловили первые в сезоне 600 кг ряпушки 24.06.2020, 18:150 Фотофакт: Полевая почта работала сегодня в Порхове
24.06.2020, 18:095 Развод Харламова и Асмус может оказаться розыгрышем 24.06.2020, 18:000 До 31 градуса тепла обещают псковские синоптики 25 июня 24.06.2020, 17:532 Жители Гдовского района возмущены ликвидацией автобусного маршрута №660 Гдов - Сланцы 24.06.2020, 17:410 В Псковской области почтили память погибших в годы войны в рамках акции «Я помню! Я горжусь!»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.