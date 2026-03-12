 
Туризм

Названо основное направление перебронирования туров для россиян

Египет стал основным направлением для россиян при перебронировании туров, не состоявшихся из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщила в четверг Ассоциация туроператоров (АТОР).

Накануне глава АТОР Майя Ломидзе говорила журналистам, что количество аннуляций туров на Ближний Восток находится на уровне 15% в среднем по российскому рынку. И большая часть туристов все равно пытается перебронироваться на другие направления.

«Египет стал основным направлением для перебронирования туров, ранее приобретенных на Ближний Восток, причем в большинстве случаев туристы предпочитают сохранить изначально запланированные даты поездки, констатируют туроператоры», - говорится в обзоре АТОР.

Так, в компании Pegas Touristik на сегодняшний день около 30% аннулированных заявок по ОАЭ с вылетом с 28 февраля по 31 марта переоформляются на Египет или Турцию; в Anex - 40%. В Space Travel и «Русском Экспрессе» тоже отмечают активные перебронирования на египетские курорты.

«Текущая ситуация на Ближнем Востоке пока не привела к резкому скачку цен на туры в Египет, однако участники рынка прогнозируют возможное удорожание в случае сохранения высокого спроса, роста цен на авиакеросин и дальнейших ограничений на других направлениях, особенно на ОАЭ», - добавили в АТОР.

В тоже время на длинные выходные майские ожидается традиционный рост цен на фоне высокого спроса, предупреждают туроператоры. 

В АТОР также добавили со ссылкой на сервис «Слетать.ру», что количество бронирований туров в Египет с заездами в апреле-мае на 33% превышает показатели аналогичного диапазона дат годом ранее, при этом средний чек таких поездок снизился на 6% и составил 202,1 тысячи рублей, пишет РИА Новости

«На майские праздники спрос также вырос – количество бронирований увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом, средний чек по туру составляет 210 тысяч рублей (на 6% меньше, чем годом ранее)», - заключили в АТОР. 
