Названо основное направление перебронирования туров для россиян

Египет стал основным направлением для россиян при перебронировании туров, не состоявшихся из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщила в четверг Ассоциация туроператоров (АТОР).
Накануне глава АТОР Майя Ломидзе говорила журналистам, что количество аннуляций туров на Ближний Восток находится на уровне 15% в среднем по российскому рынку. И большая часть туристов все равно пытается перебронироваться на другие направления.
Так, в компании Pegas Touristik на сегодняшний день около 30% аннулированных заявок по ОАЭ с вылетом с 28 февраля по 31 марта переоформляются на Египет или Турцию; в Anex - 40%. В Space Travel и «Русском Экспрессе» тоже отмечают активные перебронирования на египетские курорты.
В тоже время на длинные выходные майские ожидается традиционный рост цен на фоне высокого спроса, предупреждают туроператоры.
В АТОР также добавили со ссылкой на сервис «Слетать.ру», что количество бронирований туров в Египет с заездами в апреле-мае на 33% превышает показатели аналогичного диапазона дат годом ранее, при этом средний чек таких поездок снизился на 6% и составил 202,1 тысячи рублей, пишет РИА Новости.