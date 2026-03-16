«Кофейный барон» посетил Великие Луки

Путешественник, автор проекта «Теория шести чашечек кофе» Александр Пластков посетил Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по туризму комитета по культуре администрации города Великие Луки.

«Великие Луки с гордостью принимали необычного гостя – путешественника Александра Пласткова, более известного под творческим псевдонимом "Кофейный барон". Александр – автор уникального проекта "Теория шести чашечек кофе", который ставит перед собой амбициозную цель: пройти пешком через как можно больше городов России и в каждом из них попробовать местный кофе», - сообщили в комитете.

Отмечается, что идея проекта родилась в 2020 году, когда Александр Пластков мечтал объединить регионы страны символическим рукопожатием. Однако, в связи с изменившимися обстоятельствами, он трансформировал свою задумку, заменив рукопожатие на чашку кофе – универсальный символ общения и гостеприимства.

В рамках своего путешествия по Псковской области Александр успел заглянуть в Дно, Гдов, Локню и в Псков. Великие Луки стали еще одной яркой страницей в его маршруте.