В Псковской области принимают заявки на субсидии для туристической инфраструктуры

Приём заявок на получение субсидий на развитие туристической инфраструктуры открыли в Псковской области с 10 марта по 8 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения».

Субсидию могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие реализовать проекты на территории Псковской области. Отбор получателей субсидии проводится на конкурсной основе.

Финансирование предоставляется на реализацию проектов по следующим направлениям:

Создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов в Псковской области. Максимальный размер субсидии на один проект составляет семь миллионов рублей;

Создание доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и развитие инклюзивного туризма. Максимальный размер субсидии на один проект составляет четыре миллиона рублей;

Создание или приобретение объектов кемпинг-размещения. Максимальный размер субсидии на один проект составляет семь миллионов рублей.

Формы документов, требования к участникам и подробные условия участия разместили на сайте министерства туризма Псковской области.