 
Туризм

Псковские фермеры могут заявиться на премию «Мастера сельского и агротуризма»

С 15 марта открывается прием заявок на участие в новой премии, направленной на популяризацию агротуризма, сообщили Псковской Ленте Новостей в Туристском информационном центре Псковской области.

Ключевые цели премии — содействие формированию положительного имиджа регионов Российской Федерации как привлекательных направлений сельского и агротуризма, содействие устойчивому развитию сельского туризма, поддержка сельского предпринимательства, выявление, поддержка и популяризация лучших проектов и практик, а также повышение качества туристических продуктов, создаваемых на базе объектов сельского и агротуризма.

«Если у вас есть успешный проект или уникальная практика в сфере агротуризма — этот конкурс для вас!» - отметили в ТИЦ.

Прием заявок пройдет с 15 марта до 8 мая.

Подробности и форма для участия — на официальном сайте премии. 

Напомним, с 20 по 22 мая в Пскове пройдет «Школа агротуризма», ориентированная на развитие туризма на сельских территориях. 

