Псковские туристы завершили отдых в ОАЭ и благополучно вернулись домой

Организованные туристы, пребывающие в начале марта в Объединенных Арабских Эмиратах, благополучно вернулись в Псковскую область. Об этом сообщила президент «Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства» Гелена Самохвалова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Те туристы, которые отдыхали до 8 марта, уехали на своем рейсе. Абсолютно нормально. Все успокоились, кого-то увезли на вывозных рейсах, я знаю, а кто-то, подождав три дня за счет отеля, прилетел своим рейсом, который был закрыт по причине закрытого неба. Пока все, кто должен был вернуться, вернулись. Те, кто все еще остается там, отпуск не прерывают», — пояснила Гелена Самохвалова.

Эксперт также отметила, что новые туристы уже готовятся лететь в Таиланд через ОАЭ. По ее словам, здесь тоже никаких проблем с отменами рейсов не возникает.

«У нас есть туристы, которые летят в Таиланд стыковочным рейсом через Дубай. Они летят 14-го (марта), пока ничего не отменяли. Пока никаких критических ситуаций невозврата не было», — резюмировала Гелена Самохвалова.

Однако последствия закрытого неба все же есть: цены на путевки будут только расти.

«Цена будет повышаться в любом случае, на 10-20% минимум. Потому что затраты, понесенные авиакомпаниями и туроператорами, скорее всего, будут возмещаться за счет повышения стоимости предстоящих путевок», — пояснила Гелена Самохвалова.

Напомним, около двадцати жителей Псковской области находились в Объединенных Арабских Эмиратах во время начала боевых действий США и Израиля против Ирана. По словам эксперта, власти государства приказали владельцам отелей не выселять гостей даже после окончания тура и обеспечить их всем необходимым.

Позже выяснилось, что псковские туристы в ОАЭ не просят эвакуации и не прерывают отпуск, отдыхая в штатном режиме.