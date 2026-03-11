«Дневной дозор»: Что будет с туризмом из-за военных конфликтов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как события на Ближнем Востоке, атаки беспилотников на российские регионы, экологические проблемы в акватории Черного моря влияют на предпочтения туристов в 2026 году?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

По данным исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, на 2026 год 43% граждан России отдают предпочтение весеннему отдыху, при этом каждый пятый выбирает для отдыха май. 14% респондентов планируют отпуск в апреле, а 8% — в марте.

Вот только с начала СВО многие туристические направления для россиян стали закрытыми, а теперь еще и внешнеполитические события усугубляют эту ситуацию.

Утром 28 февраля 2026 года Израиль и Соединенные Штаты Америки начали масштабную военную операцию против Ирана. Удары были нанесены по десяткам объектов на территории Исламской Республики. В ответ Иран осуществил ракетные обстрелы территории Израиля и американских баз на Ближнем Востоке, несколько взрывов произошло в туристических кварталах Дубая. Ударам со стороны Ирана подверглись также Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Теперь любимые многими россиянами курорты Объединенных Арабских Эмиратов стали зоной повышенной опасности. Небо над Аравийским полуостровом закрыто, что мешает российским туристам вернуться домой из ряда азиатских стран. Казалось бы, отличный повод начать посещать российские курорты. Например, Анапа, которая всегда пользовалась у россиян популярностью. Ежегодно ее пляжи гостеприимно встречали миллионы туристов, однако с 2025 года ситуация с турпотоком резко пошла на убыль.

В декабре 2025 года из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с нефтепродуктами. А через сутки - в ночь с 16 на 17 декабря - топливо прибило к Анапе и берегам Темрюкского района. Пляжи накрыло черным мазутным одеялом, тонны мазута, которые вылились на курортные золотые пески, нанесли непоправимый ущерб экосистеме. Помимо того, что 54 километра береговой линии были загрязнены мазутом, погибли краснокнижные дельфины и многие млекопитающие, пострадало огромное количество морских птиц. Понятно, что такая экообстановка не особо привлекает российских туристов.

Тогда, может быть, наш Крым сможет стать популярной заменой заграничным курортам? Но и южные курорты России из-за частых беспилотных атак заставляют задуматься о своей безопасности. По данным Минобороны РФ, средства российской ПВО только в ночь на 5 марта перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 27 – над Крымом и Черным морем.

Как события на Ближнем Востоке, атаки беспилотников на российские регионы, экологические проблемы в акватории Черного моря влияют на предпочтения туристов в 2026 году? Где теперь отдыхать россиянам? Какие самые популярные направления у псковичей? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

По оценке руководителя Псковского областного союза туриндустрии, председателя Общественного совета при министерстве туризма Псковской области, туроператора Светланы Барановой, и угроза беспилотных атак, и вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, и экологическая ситуация — все это бесспорно негативно сказывается на туриндустрии. Однако для российских туристов — это не повод отказаться от путешествий на моря. Светлана Баранова поделилась мнением о том, какие направления будут самыми популярными у псковичей в 2026 году

«Я бы не сказала, что люди боятся путешествовать, потому что мы уже четыре года живем в том мире, в который не должны были бы путешествовать, но вместе с тем путешествия продолжаются. Они видоизменяются, но продолжаются и имеют место быть. "Горящим" билетам не суждено появиться по той простой причине, что люди, у которых был запланирован отпуск в страны Ближнего Востока, тоже хотят перебронироваться на другие направления. Ситуация показывает, что эти направления становятся более популярными, соответственно, на них растет стоимость и никак не снижается. А улететь туда, где летают беспилотники, не представляется возможным, потому что видим, что вылеты отменяются. Сейчас организуются только вывозные рейсы, на которых нередко можно увидеть пассажиров, которые следуют туда. И если были какие-то размышления по поводу отдыха в ближневосточных странах, то люди возвращаются к Турции, к Хургаде, может быть, даже к сочинскому побережью. Идет ориентир на российские курорты».

Президент «Ассоциации туроператоров и туриндустрии Союзного государства» Гелена Самохвалова также убеждена, что все актуальные политические события и экологические проблемы как в нашей стране, так и за ее пределами, очень сильно влияют на туристическую сферу. Она объяснила, почему из-за текущей ситуации в мире как у российских туристических фирм, так и у иностранных положение отнюдь не радужное.

«В целом отрасль на мировом уровне страдает. Потому что все это связано с логистикой, с перелетами и так далее. Поэтому, конечно, сейчас туризм претерпевает чудовищные финансовые потери, на перспективу тоже неизвестно, как мы будем развиваться, потому что конфликт на Ближнем Востоке повлиял и на туристические направления на юго-восточную Азию. Эмираты - это был большой хаб, и те направления, такие как Таиланд, Китай, Шри-Ланка, сейчас тоже стали менее востребованы, потому что небо закрытое, нам не долететь туда. Поскольку прямого сообщения у россиян сейчас нет в связи с санкциями, мы летали с пересадками через Эмираты. Что касается экологии Краснодарского края, это тоже очень сильно ударило. В этом году проседает еще больше гостиничный сектор у коллег из Краснодарского края, потому что пляжи Анапы все равно не разрешены для купания. Люди, желающие все-таки провести отпуск где-то за пределами места проживания, сейчас очень сильно опасаются даже осуществлять покупку туров по системе раннего бронирования, чтобы сэкономить, потому что мы не можем предположить, что будет через два, три месяца. Люди боятся потерять деньги, остаться без отпуска. То есть эта ситуация, конечно, почти патовая сейчас в сфере туризма».

Генеральный директор туристического агентства «Отдых круглый год» Татьяна Калинина назвала те туристические маршруты, которые пользуются у псковичей наибольшей популярностью. А также рассказала, останавливают ли россиян события на Ближнем Востоке от запланированных путешествий.

Татьяна Калинина / «ВКонтакте»

«Псковичи в основном на лето выбирают то, где теплое море, то есть это Турция, то, до куда прямые рейсы, а также курорты Краснодарского края, еще Абхазия и уже меньше - Египет. Азия - это не совсем сезон, а остальные страны меньше (посещают - ред.). Из тех, где сезон, Бали, Мальдивы. Немного времени прошло по развитию ситуации на Ближнем Востоке. Не могу сказать, что у нас сильно уменьшилось количество бронирований. Бронирования идут. Те, кто не полетел в Арабские Эмираты, перебронируются в другие страны, но все равно хотят и продолжают отдыхать. Я не могу сказать, что есть спад. Конечно, Анапа оттолкнула, но в основном лидер - это, конечно, Сочи. Но в прошлом летнем сезоне, была и Анапа, и достаточно было брони даже на Геленджик. Они не в таком, конечно, объеме, как Сочи, но бронирования есть и были. В Крым едут, небольшой процент, но он есть».

Альтернативой для поездок на зарубежные курорты может быть и паломнический туризм. Псковская область - регион с огромным количеством уникальных православных святынь. Специалист паломнической службы «Вольный странник» Екатерина Кострюкова отмечает, что за последние годы этот вид туризма становится все более востребованным у псковичей и гостей региона.

Екатерина Кострюкова / «ВКонтакте»

«У нас паломнический туризм развит, в том числе внутренний по Псковской области. И жителям города Пскова интересны такие направления, как храмы ЮНЕСКО, как наши монастыри Псковской епархии. Я хочу сказать, что по динамике, по тенденции, по общению вообще с людьми, псковичи уже осознали эту потребность и многие из псковичей переориентировались на паломнический туризм, в том числе внутренний по Псковской области. И это даже не потому, что какие-то экологические проблемы или запреты, или санкции. А дело в том, что многие из людей начинают ценить именно Родину и начинают понимать, что кроме материальных вещей существует нечто большее. Потребность-то у людей возникает, помимо каких-то материальных благ или услад, наслаждений, поездок, отдыха, и духовное подкрепление требуется людям. В связи как раз-таки с обстановкой».

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, как и многие россияне, за последние 5 лет ощутил на себе те изменения, которые произошли в туристической сфере. По его наблюдениям, число желающих отдыхать в псковских профсоюзных здравницах растет, однако и у санаториев есть определенные трудности.

«Все это привело к тому, что туристические потоки менялись и меняются, приходится переориентироваться на внутренний туризм, большое внимание люди стали уделять и вопросам оздоровления, сохранения своего здоровья. Соответственно, поток в здравницы и в профсоюзные здравницы за последние пять лет вырос. 2025 год также это подтверждает. Мы рассчитываем, что эта тенденция продолжится, она положительная. Она в целом говорит о выполнении тех задач, которые перед нами стоят: народосбережение, сохранение здоровья нации. Здесь много факторов, вплоть до решения демографических задач, которые тоже являются нашими национальными интересами. Есть, конечно, и определенные проблемы, если мы говорим о Псковской области. Для того, чтобы и дальше поддерживать данные факторы, данную тенденцию на увеличение туристического потока и на увеличение оздоравливающихся псковичей, необходимо сохранять финансовую стабильность наших здравниц, домов отдыха. Необходимо вкладывать в инфраструктуру, соответственно, ценообразование должно быть динамичное и справедливое. Но в этом году мы сталкиваемся с дополнительной налоговой нагрузкой. Это и НДС, плюс здесь и туристический налог, который введен практически во всех муниципальных округах. Как нам видится, необходимо более гибко подходить, во всяком случае для жителей Псковской области. Как мне кажется, жителей Псковской области необходимо освобождать от туристического налога, дабы поддерживать внутренний спрос».

По наблюдениям президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова, раньше псковичи действительно очень часто предпочитали летать на отдых в Турцию или в страны арабского Востока. Однако сейчас, по словам нашего собеседника, ситуация изменяется в пользу развития туризма внутри России, в том числе и Псковской области.

«В основном это прием туристов из Псковской области - тут действительно рост турпотока у нас в регионе. Не только теоретически, но и практически это заметно - по занятости отелей во время и отпусков, школьных каникул, тем более в летнее, осеннее, весеннее время. Но и ценник для наших отелей достаточно высокий, в этом плане отельеры говорят, что практически в сезон все места заняты. Мы знаем по себе, что разместить гостей, которые в это время приезжают в Торгово-промышленную палату, - непростой вопрос. Найти место сложно. Я уверен, что в сложной ситуации, которая складывается в странах Персидского залива и в целом на других территориях, внутренний туризм будет развиваться более интенсивно. Я знаю, что и глэмпинги с тем шикарным пространством вокруг, с возможностью достаточно атмосферного отдыха на наших реках и озерах Псковской области, в лесистых местах уже готовятся к сезону и понимают, что наплыв туристов будет однозначно, ибо выбора особо за рубежом не остается. Отдыхать надо, поэтому либо в Беларусь в санатории, в профилактории, либо здесь у нас: замечательная природа, гостеприимство и все, что связано с туристической индустрией в нашей родной Псковской области».

В сегодняшней программе представители сферы туризма, бизнеса и общественности делились мнениями о том, как изменятся туристические предпочтения псковичей в связи недавними внешнеполитическими событиями в странах Персидского залива, проблемами с экологией на российском юге и другими актуальными вызовами туротрасли. Как это чаще всего и бывает, мнения наших экспертов - разделились. Одни отмечают ухудшение общего состояния туристической сферы из-за того, что ранее популярные направления отдыха - теперь закрыты. Были среди наших собеседников и те, кто не замечает испуга российских туристов от вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, туры продолжают бронироваться, просто «на попозже». Но прозвучали сегодня и мнения о том, что многие россияне, в том числе псковичи, стали все больше интересоваться путешествиями по России. Псков не первый год притягивает большое количество туристов, а увеличится оно ли уменьшится в этом году — мы узнаем уже совсем скоро.

Александра Братчикова