Туризм

В российских санаториях отменили справку об отсутствии COVID-19

При заселении в санатории туристам больше не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Изменение было внесено в рамках договоренности Федерального агентства по туризму и Роспотребнадзора.

«Мы рады, что нам удалось договориться об отмене этого избыточного требования и благодарны Роспотребнадзору за совместную конструктивную работу. Теперь туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие средства размещения без учета этого требования», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее о новых рекомендациях сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.

Помимо этого, обновленный список включает в себя увеличение лимита на заселение в номера до двух человек (это не касается семей, а также сопровождающих и проживающих вместе людей) и разрешение групповых процедур с соблюдением дистанции.

Столовым санаториев разрешается работать по тем же рекомендациям, что и обычным кафе и ресторанам. Таким образом, при организации питания санаторно-курортным учреждениям больше не придется доставлять отдыхающим еду в номер.

Ранее, в июне, директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала документы, необходимые для заселения в санатории. Так, отдыхающим требовалась курортная карта с историей болезни и направлением от врача и документ о санэпидокружении.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, до 70% регионов России могут открыться для внутреннего туризма с 1 июля.

Ожидается, что самыми популярными направлениями отдыха у россиян этим летом станут Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. Эти же направления, а также Алтай называли россияне во время опроса.