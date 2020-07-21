Туризм

Ольга Качнова: Не все предприятия туротрасли смогли получить поддержку в связи с COVID-19

Не все предприятия туротрасли смогли получить поддержку в связи с COVID-19. Об этом сегодня, 21 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказала и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова.

«У нас большинство предприятий сферы туризма - это малый и средний бизнес. На них распространяется много выплат. В более сложной ситуации оказались некоммерческие организации и крупный бизнес. Самыми пострадавшими являются муниципальные предприятия, которые пока не получили вообще никаких выплат», - уточнила Ольга Качнова.

По ее словам, не у всех предприятий основной ОКВЭД оказался связан с туризмом, поэтому они также не смогли получить господдержку. «Те, у кого были какие-то долги по налоговым сборам в 10-15 тысяч рублей, тоже не смогли ничего получить. Всего у нас в регионе 343 организации туротрасли воспользовались какими-либо мерами поддержки», - отметила и. о. председателя областного комитета по туризму.