Туризм

Отдых в Турции может подешеветь

В Госдуме считают, что цены на отдых в Турции могут снизиться из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в этой стране. Согласно открытым данным местного Минздрава, в Турции наблюдается небольшой, но стабильный прирост новых случаев заболевания COVID-19. Так, за вторую неделю июля (с 6-го по 12-е) там заболели 214 человек, за третью — 220, за четвертую — 227, а с 27 июля по 2 августа — 233, пишут «Известия».

«Если эпидемиологическая обстановка в Турции будет накаляться, принимающая сторона может снизить цены ради привлечения туристов», - полагает зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Согласны с ним не все эксперты. Например, почетный президент Российского Союза Туриндустрии Сергей Шпилько считает, что цена на отдых мало зависит от количества заболевших COVID-19. К тому же рост, который отражен в еженедельных отчетах турецкого Минздрава, совсем незначительный. «Теоретически такое возможно - но только при заметном ухудшении эпидемиологической обстановки», - отметил эксперт.

В Ассоциации туроператоров России также считают, что подобные колебания нельзя называть вспышкой.

Пока стоимость перелета в Турцию и обратно только растет - по сравнению с прошлым годом выросла примерно на треть, сообщают представители отрасли. Цены туро на побережье тоже выросла, в основном, из-за падения курса рубля и ажиотажа, сообщил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.