Туризм

Отдохнуть на Черноморском побережье со скидкой приглашают псковичей

Псковичей приглашают отдохнуть в городе-отеле «Бархатные сезоны» – самом крупном отеле на Черноморском побережье (вместимость 4 688 номеров), расположенном в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи. Скидка для членов профсоюзов составляет 15%, сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Екатерининский квартал» – это современные корпуса, высотой не более пяти этажей, оснащенные лифтами. «Екатерининский квартал» расположен на первой береговой линии, до моря - 150 м. На расстоянии пешей прогулки от корпусов находятся Олимпийский парк, парк аттракционов, трасса «Формулы-1», достаточно совершить 30-ти минутную прогулку по набережной вдоль Черного моря или воспользоваться городским транспортом.

«Екатерининский квартал» – единственный квартал города-отеля, который предлагает санаторно-курортное лечение, в расположенном на территории Центре здоровья.

Центр Здоровья города-отеля «Бархатные сезоны» специализируется на направлении «восстановительная медицина». Врачи-специалисты помогут повысить иммунитет, восстановить резервные функции организма, укрепить здоровье и почувствовать прилив жизненных сил. Центр здоровья сотрудничает с медицинской лабораторией «Оптимум», что позволяет провести комплексное обследование организма и вовремя выявить потенциальные проблемы.

Пляж «Бархатные сезоны» удостоен награды «Голубой флаг», которая гарантирует гостям курорта экологическую безопасность морской воды и береговой территории.

Питание - трехразовое, по системе «шведский» стол.

Лечебный профиль:

– заболевания нервной системы;

– заболевания органов дыхания;

– заболевания системы кровообращения;

– заболевания костно-мышечной и соединительной ткани;

– восстановление после травм.

По вопросу приобретения путевок можно обращаться по телефону в Пскове (8112) 72-82-18 в отдел реализации СОП Псковский облсовпроф.