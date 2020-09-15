Туризм

Зона для приема туристов появится в Мирожском монастыре

На территории Мирожского монастыря появится зона для приема туристов. Об этом заведующая отделом «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника, кандидат исторических наук Таисия Круглова сообщила в ходе очередного заседания Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, в настоящее время разрабатывается план развития территории, пользователем которой является музей. Планируется, что в монастыре появится некая площадка, которая будет предназначена для приема посетителей, их обслуживания, для комфорта пребывания на территории.