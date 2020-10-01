Туризм

Осенний отдых в псковских санаториях оказался самым доступным на Северо-Западе

Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг регионов Северо-Запада по доступности отдыха в санаториях в октябре этого года. Как сообщает ТурСтат, отдых в санаториях Псковской области, который обойдется в 1,7 тыс. рублей в сутки за проживание, питание и лечение, станет самым доступным в СЗФО и одним из самых доступных в стране.

Также в первую пятерку субъектов Северо-Запада России по доступности санаторного отдыха вошли Новгородская область (1800 рублей), Вологодская область (2300 рублей), Архангельская (2400) и Мурманская область (2500 рублей).

Самый дорогой в СЗФО санаторный отдых — в Карелии (3500 рублей), Санкт-Петербурге (3400) и Ленинградской области (3300 рублей).

Рейтинг составлен по данным стоимости санаторного отдыха в октябре этого года.