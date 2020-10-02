Туризм

Гостья Пскова поделилась впечатлениями: Мы в 21 веке, точно?

Турист Светлана Филонова посетила Псков и поделались своими впечатлениями от города. В письме, направленном в муниципалитет, гостья рассказала о своих впечатлениях об аэропорте, службах такси, о потенциале города и досуге для туристов.

Аэропорт имени княгини Ольги удивил женщину еще на этапе приземления: «Мы приземлились в аэропорту с травмоопасной полосой - давненько так не отбивали "пятые точки"».

«И сразу про отлет: наши фамилии вписывали в талоны билетов от руки - ручкой! Мы в 21 веке, точно? А если самолет на 500 человек? Еще предлагаю зайти в туалет... спасибо, что он вообще имеется, да такой позитивненький, с ромашками на стенах. Иностранцам сразу демонстрируем мощь и прогресс. А кофемат, выдавая сдачу, так мелодично поет. Вообще из признаков цивилизации за последние четверть века в Крестах появились только едоматы. От переименования аэропорта не погрузились ли мы в Ольгины времена?» - пишет гостья города.

Вторая проблема, с которой она столкнулась, - транспорт из аэропорта. Автобусы и маршрутки вечером не ходят, вызвать такси удалось не сразу. Такси, заказанное на утро в день отлета, отменили за 10 минут до выезда, и машину удалось найти лишь с восьмого звонка в службы такси.

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