Туризм

Первый самолет из Минеральных Вод встретили в Пскове. ВИДЕО

Первый самолет из Минеральных Вод прибыл сегодня в Псков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, перелеты по этому маршруту осуществляет авиакомпания «РусЛайн».

«Это очень важное направление, популярное среди туристов как в летний период, так и в осенний и в зимний. Можно съездить на курорты, в санатории», - отметил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Отметим, что рейсом на Минеральные Воды утром улетели 26 человек, а из Минеральных Вод в Псков прибыли 8 пассажиров.

Планируется, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Время в пути составляет около 3 часов, стоимость билета - от 2500 рублей.