Туризм

Псковичей приглашают в трек-поход по Изборско-Мальской долине

Псковский городской молодежный центр возвращается в формат офлайн и приглашает в трек-поход по Изборско-Мальской долине, который состоится 11 октября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«Трек-поход "Молодежный" - не просто прогулка. Это будет насыщенный день с экскурсионной и интерактивной программой, красивейшими видами и отличной компанией», - отметили в центре.

Чтобы принять участие, нужно написать в личные сообщения в социальной сети «ВКонтакте» начальнику отдела досуга Молодежного центра Марине Костюк (https://vk.com/mari_art_i): ФИО, дату рождения, место работы или учебы, номер телефона.

Основное условие участия: возраст от 18 до 30 лет. Количество мест ограничено.

Мероприятие проводится совместно с Государственным музеем-заповедником «Изборск».