Невельский санаторий «Голубые озера» приглашает на Новый год

Санаторий «Голубые озера» в Невельском районе приглашает всех желающих встретить Новый год в сосновом бору, на берегах озер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
«Санаторий на новогодние праздники - это не только возможность отвлечься от городской суеты и вкусно поесть, но и удобный случай сохранить и приумножить ценнейший ресурс - здоровье, - отметили в пресс-службе. - Наша здравница имеет обширную программу лечения и оздоровления посредством природных даров - лечебной грязи и минеральной воды. Для наилучшего эффекта рекомендуется выбирать путевки продолжительностью от 6 дней».
Программа праздничных мероприятий:
31 декабря
1 января
Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18 и 72-45-69, а также по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинеты №11 и №12.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.