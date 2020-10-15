Туризм

Невельский санаторий «Голубые озера» приглашает на Новый год

Санаторий «Голубые озера» в Невельском районе приглашает всех желающих встретить Новый год в сосновом бору, на берегах озер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Санаторий на новогодние праздники - это не только возможность отвлечься от городской суеты и вкусно поесть, но и удобный случай сохранить и приумножить ценнейший ресурс - здоровье, - отметили в пресс-службе. - Наша здравница имеет обширную программу лечения и оздоровления посредством природных даров - лечебной грязи и минеральной воды. Для наилучшего эффекта рекомендуется выбирать путевки продолжительностью от 6 дней».

Программа праздничных мероприятий:

31 декабря

9.00-10.00 - завтрак;

13.00-14.00 - обед;

17.00-17.30 - полдник;

21.00-2.00 - праздничный ужин с развлекательной программой.

1 января

11.00-12.00 - поздний завтрак;

14.00-16.00 - праздничное гулянье с пирогами, шашлыками;

18.00-19.00 - ужин;

20.00-00.00 - новогодний танцевально-развлекательный вечер.

Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18 и 72-45-69, а также по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинеты №11 и №12.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.