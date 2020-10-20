Туризм

Два мобильных приложения по псковским храмам ЮНЕСКО разработал комитет по туризму

Комитет по туризму Псковской области разработал два приложения, которые помогут туристам в путешествиях по городу, связанных с храмами, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом стало известно в рамках VI научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как сообщила и. о. председателя комитета Ольга Качнова, одно из приложений представляет собой путеводитель по храмам ЮНЕСКО, которое показывает их уникальность и значимость. Приложение доступно на двух языках - русском и английском.

Второе приложение на четырех языках - это путеводитель в формате QR-кода, его не потребуется скачивать на мобильный телефон.

По словам руководителя комитета, был проведен опрос среди представителей туристической индустрии Псковской области, который показал, что экскурсии по объектам ЮНЕСКО не пользуются интересом у туристов (42% опрошенных сказали об этом), при этом 33% респондентов отметили, что туристы в целом информированы о том, что в городе есть объекты из Всемирного списка ЮНЕСКО.

На вопрос о том, стоит ли развивать это туристическое направление, более 90% опрошенных ответили утвердительно.

Комитет просит горожан активнее участвовать в продвижении псковских памятников. В частности, в соцсетях было обнаружено всего порядка 20 записей с хэштегом #псковюнеско.