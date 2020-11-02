Туризм

«Пушкиногорье» приглашает на новогодние каникулы

База отдыха «Пушкиногорье» предлагает арендовать коттеджи на новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

В коттеджах предусмотрены:

– необходимый набор посуды;

– холодильник;

– микроволновая печь;

– чайник;

– душевые и санузлы;

– камин.

К услугам гостей:

– русская баня и финская сауна с бассейном и комнатой отдыха,

– прокат спортивного инвентаря (лыжи, коньки, сани),

– мангальная зона,

– детская комната,

– бильярд,

– библиотека.

Стоимость размещения – от 6300 рублей в сутки за весь коттедж.

По вопросам бронирования обращаться по телефонам: (8112) 72-82-18, 72-45-69 и по адресу: г. Псков, ул. Советская, д.15, каб. 11,12.