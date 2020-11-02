«Пушкиногорье» приглашает на новогодние каникулы

База отдыха «Пушкиногорье» предлагает арендовать коттеджи на новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.
В коттеджах предусмотрены:
– необходимый набор посуды;
– холодильник;
– микроволновая печь;
– чайник;
– душевые и санузлы;
– камин.
К услугам гостей:
– русская баня и финская сауна с бассейном и комнатой отдыха,
– прокат спортивного инвентаря (лыжи, коньки, сани),
– мангальная зона,
– детская комната,
– бильярд,
– библиотека.
Стоимость размещения – от 6300 рублей в сутки за весь коттедж.
По вопросам бронирования обращаться по телефонам: (8112) 72-82-18, 72-45-69 и по адресу: г. Псков, ул. Советская, д.15, каб. 11,12.