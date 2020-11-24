Туризм

Более 70% россиян откажутся от путешествий в новогодние праздники

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом Туту.ру, рассказали, куда планируют поехать в новогодние праздники.

Специалисты компании провели исследование среди 1565 пользователей и выяснили, что большинство из них останутся дома в этом году, передает РИА Новости. Эксперты отмечают, что в декабре по сравнению с сентябрем существенно выросла доля тех, кто отказывается от путешествия в зимние каникулы. Их число увеличилось с 52 до 72%. В прошлом году провели праздничные выходные дома половина опрошенных.

Уже купили билеты или путевки на Новый год 12% респондентов, 8% планируют сделать это в ближайшее время, а 4% будут бронировать поездку в самый последний момент. Столько же пользователей не покупали билеты, так как планируют путешествие на собственном автомобиле.