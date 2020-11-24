Туризм

Великолучанка не смогла вернуть через суд деньги за путевку в Турцию

Великолукский районный суд не удовлетворил исковые требования женщины к ООО «Анекс Туризм» и ООО «Алые паруса» о возврате денег, внесенных за путевку в Турцию. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в своем Telegram-канале.

Ранее женщина и туристическое агентство заключило договор по подбору и бронированию туристического продукта. Она полностью внесла оплату за туристическую путевку в размере 196 тысяч рублей. «Поездка была забронирована на период с 28 мая по 16 июня 2020 года. Однако в связи с пандемией и распространением COVID-19 Турция ввела запрет на въезд на территорию страны. В связи с отменой тура гражданка обратилась с исковым заявлением в суд для возврата денежных средств», - говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания ответчики иск не признали, пояснив, что с мая 2020 года постоянно вели переговоры с истцом, которому предлагали рассмотреть вопрос о переносе поездки на более поздний срок. Кроме того, они направляли уведомление о необходимости явиться в офис туристического агентства для заполнения заявления о возврате денежной суммы и предоставления дополнительного пакета документов.

Суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.