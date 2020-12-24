Туризм

Стали известны маршруты поездов, пассажиры которых встретят Новый год в пути

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда в новогоднюю ночь поедут те, кто встретит Новый год в пути. Специалисты проанализировали все оформленные железнодорожные билеты, где пассажир прибывает в место назначения после 1 января 2019 года, а садится в поезд — до Нового года, сообщает Туту.ру.

Как показало исследование, из тех пассажиров, которые встретят Новый год в поезде, подавляющее большинство отправляется в дорогу 31 декабря (таких 87%). Около 15% пассажиров, отъезжающих в этот день (31 декабря), встретят Новый год в поезде.

Среди пассажиров, отправляющихся 30 декабря, 1% отметят Новый год в пути. Большинство пассажиров, которые отправляются в путешествие на поезде перед Новым годом, выбирают поездку длительностью не более суток и стараются прибыть на место назначения до боя курантов.

«Новогодних маршрутов», по которым едут пассажиры, купившие билет на Туту.ру, набралось 725. Для сравнения, в прошлом году было 620, то есть география «новогодних поездов» расширяется.

Самым популярным направлением стала Хакасия, а точнее - станция Шира. На нее пришлось почти 3,8% поездок. Также в пятерку популярных направлений вошли Казань, Санкт-Петербург, Симферополь и Ижевск.

Чаще всего путешественники, которые будут встречать Новый год в поезде, отправляются из Москвы. Но также в топ-20 попали четыре направления с выездом из других регионов: Санкт-Петербург — Москва, Волгоград — Адлер, Станция Куйтун (Иркутская область) — Москва и Екатеринбург — Казань.