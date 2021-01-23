Туризм

Стало известно, на чем россияне экономят в путешествиях

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру узнал у российских туристов, на чем они стараются сэкономить в путешествиях.

Как показал опрос, подавляющее большинство (63% опрошенных) экономит на сувенирах и подарках. Расходы на развлечения стараются сокращать 10% путешественников.

На транспорте экономят 9% респондентов, на проживании — 7%. На экскурсии чаще всего урезают расходы 6% россиян, а на еде в поездках экономят 5% респондентов.

Результаты опроса «На чем вы чаще всего экономите в путешествиях?»:

63% — на сувенирах и подарках

10% — на развлечениях

9% — на транспорте

7% — на проживании

6% — на экскурсиях

5% — на еде.

Ранее сервис Туту.ру выяснил, чего россияне стараются избежать в путешествиях, и оказалось, что самый важный фактор для путешественников — именно деньги: 47% респондентов сказали, что для них важнее всего не столкнуться в поездке с излишними тратами и переплатами.