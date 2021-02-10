Туризм

Отказ клиентам отелей в компенсации планируют закрепить в законе

Отельерам могут официально разрешить предлагать клиентам путевки по невозвратному тарифу. Это следует из протокола заседания экспертной группы по «Трансформации делового климата», пишет газета «Известия».

Нововведение поддержали Роспотребнадзор и Ростуризм, последний подготовит по просьбе участников встречи законопроект. Могут потребоваться поправки в законы о туристской деятельности (№132-ФЗ) и о защите прав потребителей (№2300-1), отмечается в протоколе.

Одно из ключевых условий одобрения потенциальных поправок в законодательство — максимально полное информирование потребителей о том, что тариф невозвратный, и что это лишь один из, но не единственный вариант, уточнил руководитель рабочей группы ТДК по туризму Алексей Кожевников, участвовавший в заседании.

Сейчас максимально возможная для отельеров опция — это использование понятия гарантированного бронирования. В случае несвоевременного отказа, опоздания или незаезда клиента с него взимается плата за фактический простой номера, но не более чем за сутки.

На практике участники рынка включают в свои предложения опцию брони по невозвратному тарифу. В онлайн-агрегаторах средств размещения номера с такой пометкой стоят меньше аналогичных, предлагаемых на общих условиях.