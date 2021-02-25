Туризм

База отдыха «Пушкиногорье» приглашает на Масленицу по сладкой цене

База отдыха «Пушкиногорье» приглашает гостей на самый веселый и сытный народный праздник – Масленицу.

В меню - блины разные в кафе «Пушкиногорье» и музейная фольклорная программа в Музее-мельнице в деревне Бугрово «Не житье, а Масленица!». Участие в мероприятии по предварительным заявкам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Пушкиногорье» предлагает самую сладкую цену на размещение. С 12 по 19 марта включительно в рамках акции «Лови момент» можно будет разместиться в 2-, 3- и 4-х местном номере категории «эконом» независимо от срока проживания по цене 500 рублей за место в сутки. Оплата производится полностью за номер.

«Спешите! Бронируйте! Не дайте другим отдохнуть вместо вас! При предварительном бронировании или размещении без брони не забудьте назвать кодовое слово "Лови момент"», - отметили на базе отдыха.

По вопросам бронирования можно звонить по телефону 8 800 250 1799.