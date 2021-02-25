Туризм

Опрос показал, сколько денег россияне тратят на путешествия

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, сколько обычно россияне тратят на одно путешествие и как распределяют свои расходы. В исследовании, проведенном в форме онлайн-анкетирования, приняли участие 1 200 человек, которые отправляются в поездки как минимум раз в год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса.

Опрос показал, что чаще всего путешественники укладываются в бюджет от 20 до 50 тысяч рублей, это средние траты 38% опрошенных. Путешествовать максимально экономно, тратя менее 20 тысяч рублей, стараются 20%. От 50 до 90 тысяч рублей также тратит каждый пятый (21%).

Бюджет от 90 до 120 тысяч рублей на путешествие закладывают 11% путешественников. Около 10% опрошенных тратят на поездку в сумме более 120 тысяч рублей.

При этом у почти 70% опрошенных продолжительность поездок варьируется от 4 до 14 дней, а средняя продолжительность поездки составляет 9 дней. Лишь каждый десятый путешествует дольше 14 дней, а каждый пятый предпочитает короткие поездки.

Основная статья расходов во время путешествия — это транспорт. На него, согласно опросу Туту.ру, уходит 26% бюджета. На питание путешественники направляют 23% трат, на проживание — 22%, а на досуг — 20%. Прочие траты составляют 9%.