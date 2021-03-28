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Туризм

Меры по развитию этнокультурного туризма в России пропишут в нацпроекте

30.03.2021 15:11|ПсковКомментариев: 0

В национальном проекте по развитию туризма должны быть заложены меры поддержки этнокультурного туризма. Как передает ТАСС, такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Чтобы любить свою родину, молодые поколения должны ее знать, причем, во всем многообразии природы, географии, истории, культуры, традиций наших народов», - сказал глава государства.

«Решению этой задачи поспособствует и национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"», - отметил Владимир Путин и напомнил, что в ноябре прошлого года было поддержано предложение о его разработке и запуске. «Также поддерживаю и предложение предусмотреть в данном нацпроекте меры по развитию этнокультурного туризма», - заявил Путин.

По его словам, Россия обладает самобытным, уникальным наследием народов. «Все это, безусловно, общее богатство, и оно должно быть доступно каждому жителю нашей страны, каждому гражданину страны, всем, кто живет на этой земле, - убежден президент. - Прежде всего это касается подрастающих поколений».

Напомним, в Псковской области, в Печорском районе, проживают представители малочисленной финно-угорской этнической группы сето. Всего их насчитывается порядка 200 человек. За 10 лет их численность сократилась в два раза. В 2010 году сето признали малым народом России.

Теги: #туризм #президент
Источник: Псковская Лента Новостей
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