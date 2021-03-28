Туризм

Туризм выходного дня: Карамышево и Мелетово. ФОТО

Наскучил традиционный маршрут выходных «Махнем до Изборска»? Добро пожаловать в Карамышево! Всего 20 километров - и вы окажетесь на земле, богатой историческими памятниками. В окрестностях этого села как по нотам можно изучать историю государства российского. К сожалению, информации об этих местах недостаточно: не только туристы, но и псковичи мало знают о здешних достопримечательностях.

Эту ситуацию необходимо исправлять, уверены сотрудники Карамышевского культурно-просветительского историко-краеведческого центра, искусствоведы и экскурсоводы. Да, пока здесь только формируется туристическая инфраструктура, а храм Успения с фресками в Мелетово, который датируется XII веком, находится на реставрации, но потенциал у этого направления огромнейший. Это мы еще молчим про яблоневые сады по дороге в Мелетове - представляем, какая красота здесь будет к концу мая!

Репортаж со встречи с энтузиастами, которые видят в Карамышево место туристического притяжения, читайте позже на Псковской Ленте Новостей. А пока - впечатления нашего фотокорреспондента Вадима Боченкова.