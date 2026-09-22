С песней у костра: в Себеже съели 200 кг печеной картошки

Вкусным угощением, запахом костра и песнями под гитару встретил гостей уже третий по счету фестиваль печеной картошки в Себеже. Мероприятие проходит на территории «Музея дров» в деревне Рудня, созданного в рамках нацпроекта «Экология» по инициативе сотрудников национального парка «Себежский». В этом году девиз фестиваля - «Дрова - наши, а картошка — белорусская», а его участники и гости — не только себежане и псковичи, но и жители других российский регионов, а также Белоруссии.

О том, сколько картошки запекли на фестивале, зачем на площадку праздника пригнали советский грузовик и почему национальный парк учит смотреть на лес глазами тех, кто в нем работает, узнала Псковская Лента Новостей.

Картошка из Беларуси

Фестиваль печеной картошки проводится в Себежском национальном парке уже третий год и приурочен ко Дню работника леса, который отмечают в третье воскресенье сентября. «Идея проведения такого мероприятия возникла на Российско-Белорусской комиссии по реализации соглашения о создании трансграничной особо охраняемой природной территории, которая проходит у нас ежегодно. Также создание у нас «Музея Дров» располагало к тому, чтобы провести народный фестиваль», - рассказала заместитель директора по науке, экологическому просвещению и туризму национального парка «Себежский» Екатерина Белорукова.

Поскольку фестиваль был организован совместно с коллегами из Республики Беларусь, его главным героем стала картошка. Причем, он проходит у нас под девизом: «Дрова - наши, а картошка - белорусская». «И в этом году нам действительно привезли картофель из Белоруссии», - сообщила она.

В предыдущие годы популярный овощ привозили из других российских регионов, в том числе из Донбасса, и запекали 100 кг накануне праздника. В этом году объем угощения увеличился в два раза. К празднику приготовили 200 кг печеного картофеля, который был выставлен в корзинах, «чтобы каждый гость мог попробовать печеной картошки».

В этом году фестиваль был приурочен к Году единства народов России. Поэтому для тематического оформления локаций организаторы выбрали период 50-80 годов прошлого века - время, когда люди вместе ездили на уборку картофеля, ходили в походы и пели песни под гитару. «Мы планировали соответствующие костюмы и много бардовской музыки. Но местные жители по традиции все равно пришли в сарафанах», - сказала Екатерина Белорукова.

Но сделать мероприятие в духе советского периода все же удалось. «Каждый год мы обязательно фотозоны устраиваем. В прошлом году делали вывеску на льняной ткани. В этом — решили сделать в советском стиле: на красном фоне белыми буквами написали «Фестиваль печеной картошки». Пригнали машину ГАЗ-66, лестницу к кузову поставили. Так дети отсидели весь праздник в грузовике этом!» - рассказала организатор.

Также у гостей была возможность надеть косынки, резиновые сапоги, взять в руки ведро или бидон. И почувствовать себя внутри ушедшей эпохи.

Песни до утра

Важная часть фестиваля — популяризация лесных профессий. Поэтому одним из мероприятий стал квест «Лесной детектив», в котором приняли участие команды других заповедных территорий: ландшафтного парка «Донецкий кряж», национальных парков «Смоленское Поозерье» и «Русский Север», из Полистовского заповедника. Организаторы приготовили для лесников 10 заданий. Например, определить толщину дерева на глаз, на ощупь определить предметы для работы в лесу, назвать породы деревьев на латыни. По итогам конкурса первое место досталось Печорскому лесничеству, которое участвовало в квесте впервые.

Также гости «сразились» в песенном батле, посвященном лесу и деревьям, и в приготовлении картофеля на мангале. Как оказалось, кулинарными талантами участники не обделены, а песен знают столько, что хватило бы до утра. «Нам пришлось уже конкурс остановить и выбрать победителей. Первое место в этом году заняла команда из Белоруссии», - сообщила Екатерина Белорукова.

На фестивале, как всегда, было много местных жителей. Для гостей был организован бесплатный трансфер из районного центра. Также среди посетителей были и псковичи, и жители других регионов.

Человек с топором

Площадка, на которой проходило мероприятие, заслуживает отдельного внимания. Относительно недавно в рамках спецпроекта «Экология» на территории национального парка «Себежский» было открыт музейный комплекс. В его состав входят три экспозиции: «Контора лесничества», «Лесные машины» и «Музей дров».

«Контора лесничества у нас настоящая. Во время войны Себеж очень сильно был разрушен, многие деревни были сожжены. И в послевоенное время нужно было восстанавливать лесное хозяйство, рубить деревья для того, чтобы строить жильё. Поэтому первые лесничества были восстановлены уже в 1944 году, сразу после освобождения города. После войны открылась и наша контора», - рассказала Екатерина Белорукова.

По ее словам, это очень типичный домик, поделенный на две части. В одной проживал лесничий вместе со своей семьёй, во второй — он работал. «Помещение уже было заброшенным, и мы решили его восстановить. Обратились к лесникам Себежского района с просьбой наполнить экспозицию предметами, которые помогали им в их работе в те времена. И нам дали столько предметов, столько всего интересного, что нам пришлось построить ангар!» - отметила она.

Музейную экспозицию назвали «Лесные машины». Сейчас там стоят пожарная машина, лесопосадочная и лесопогрузчик. «Предметы, которые мы собирали для нашей конторы, все туда не поместились, и мы разместили в ангаре: пилы, топоры, меч Колесова - специальная лопатка, с помощью которой сажают деревья, таблички лесхоза, календари, пожарная амуниция, ранцевые огнетушители, обескрыливатели семян», - отметила она.

В том числе, здесь можно увидеть пилу «Дружба» и узнать, насколько она тяжелая. «В фильмах часто показывают, как лесники пилят ею деревья, держа ее на уровне груди. Мы показываем, насколько непростой эта профессия была тогда. Да и сейчас она тоже нелёгкая, несмотря на то, что пилы стали намного легче», - заметила Екатерина Белорукова.

По словам сотрудницы парка, на всех экспонатах указано, кто их передал и стаж работы дарителя. «И выяснилась такая вещь, что люди работают здесь либо совсем недолго, либо — всю жизнь. Есть даже семьи, несколько поколений которых работает в лесу. Это очень ценно для нас», - сказала она.

А еще «Контора лесника» создана для того, чтобы люди побольше узнали об этой профессии. «Когда появилась идея создать музей, мы провели опрос на нашей странице в соцсети: “Кто такой лесник?”. И взрослые, и дети - все отвечали практически одно и то же: “Это человек, который ходит по лесу с топором“. А зачем он там ходит и что он с топором делает в лесу, никто не знал. Мы решили восполнить этот пробел», - отметила заместитель директора национального парка.

Глазами профессионалов

Третьим объектом комплекса стал «Музей дров». «После ураганов у нас остается очень много древесины. Лес — это, в том числе, дрова. Тем более, в Себеже газа нет»,- заметила Екатерина Белорукова.

Поэтому появился музей в форме лабиринта, который показывает эволюцию человечества через историю его взаимодействия с огнём и дровами. Здесь можно узнать о том, каким образом в древности добывался огонь, складывали костры, как быстро согреть воду или разжечь костёр зажечь, чтобы он тлел всю ночь, а также о профессиях, связанных с дровами, которые были раньше и сохранились до сих пор.

В музее есть отдельная локация «Дрова и кулинария», где гостям расскажут, на каких дровах лучше коптить рыбу, а какие — отправлять в печь, чтобы там получить сильный огонь. «Самые хорошие дрова — дубовые. А картошку лучше запекать на углях из березового полена. Берёза — твёрдая порода. Она хорошо разгорается и долго держит жар, не вспыхивая ярким пламенем», - отметила сотрудник парка.

Кроме того, на территории национального парка есть экологические тропы. «У нас кластерный подход к эко-просвещению. Мы показываем наш парк глазами профессионалов, которые здесь работают. Например, есть кластер Лесника - это наши музеи в деревне Рудни, экологическая тропа Лесничего и экологические тропы в Зелёном квартале в Себеже. Сейчас мы создаём кластер Ихтиолога: тропа гидробиолога в деревне Осыно плюс Ихтиологический научный центр для наших сотрудников и практикантов, которые будут туда приезжать», - рассказала она.

По словам Екатерины Белоруковой, работа по созданию музеев и экотроп ведется, чтобы привлечь внимание к национальному парку. «Мы надеемся на то, что дети, в которых мы сейчас закладываем знания, в конечном итоге выберут естественно-научные направления, и быть может, вернутся работать в национальный парк. Сейчас в лесной отдел пришел молодой человек, который учился в Великолукском лесном колледже и приезжал к нам на практику. Молодые кадры нам очень нужны», - сказала она.

Поэтому и фестиваль, который знакомит широкий круг гостей, в том числе и молодежь, с народными традициями и лесными профессиями, планируется и в следующем году. «Обязательно будем придумывать что-нибудь новое», - пообещала организатор.

Кстати, картофеля на фестивале было так много, что не просто хватило на всех, а даже пришлось забрать с собой. Все команды-участницы фестиваля получили целые авоськи этого овоща. А остатки отправили в Москву - коллегам из Росзаповедцентра, чтобы тоже оценили вкус приготовленной на костре картошки!

Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества ФГБУ "Национальный парк "Себежский"