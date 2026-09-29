Победитель «Голоса-4» иеромонах Фотий даст концерт на фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах

Насельник Свято‑Пафнутьева Боровского монастыря, победитель телепроекта «Голос‑4» на Первом канале, общественный деятель и амбассадор «Народного фронта» иеромонах Фотий выступит на сцене фестиваля монастырской кухни «Архондарик» в Печорах 3 октября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Фото: Михаил Ведерников / Мах

По словам губернатора, история участия церковнослужителя в «Голосе» сама по себе особый сюжет. В 2013 году Фотий подавал заявку на второй сезон шоу, но не решился попросить благословения у митрополита Калужского и Боровского Климента. Спустя два года он подал заявку вновь, и на этот раз Первый канал сам направил официальное письмо митрополиту с просьбой разрешить участие монаха.

«Победа стала настоящей сенсацией: впервые священнослужитель добился такого успеха в крупном музыкальном проекте», - подчеркнул Михаил Ведерников.

После «Голоса» репертуар отца Фотия заметно расширился. В 2016 году он выпустил альбом «Романсы», собрав в нем классические произведения. При этом продолжает служить в монастыре, участвует в богослужениях и поет на клиросе, соединяя верность монашескому пути и дар музыки.

«Теперь этот редкий голос прозвучит и на нашем "Архондарике". На концерте отец Фотий исполнит песни "Город, которого нет", "Шум берез", "Родина" и другие. Приходите послушать хорошую музыку в живом звучании. Проведите этот вечер с близкими в светлой атмосфере душевного праздника», - резюмировал глава региона.

Иеромонах Фотий выступит в 18:00 в Печорах на площади Победы.

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии, правительства Псковской области.

Ранее организаторы фестиваля монастырской кухни «Архондарик» подготовили схему расположения мероприятия, которая поможет быстро найти площадку относительно Свято‑Успенского Псково‑Печерского монастыря.

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» впервые пройдет в Печорах со 2 по 4 октября.