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Суд удовлетворил иски псковичей, получивших травмы при ДТП в Египте

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Псковский городской суд удовлетворил иски местных жителей и взыскал с туроператора ООО «Анекс Туризм» убытки и компенсацию морального вреда за травмы, которые туристы получили в дорожно-транспортном происшествии в Египте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Истцы рассказали, что во время поездки в Хургаду одна из них купила у представителя туроператора экскурсию стоимостью почти 30 тысяч рублей для себя и своих родственников – сына, сестры и племянницы. В день поездки грузовой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом, пассажиры получили телесные повреждения.

Из-за аварии пострадавшие проходили продолжительное стационарное лечение в госпитале. Поскольку туроператор оказал услугу некачественно, туристы попросили суд взыскать стоимость путевки, расходы на лечение, компенсацию морального вреда, штраф и судебные издержки.

Суд установил, что туроператор оказал услугу ненадлежащего качества. Авария причинила вред здоровью и заставила туристов долго лечиться в госпитале. Поэтому суд удовлетворил иски, взыскал убытки, обязал туроператора компенсировать моральный вред и покрыть судебные расходы, начислил штраф.

Закон о защите прав потребителей регулирует отношения сторон. Суд применил специальные нормы и взыскал неустойку в размере цены договора вместо процентов по статье 395 ГК РФ. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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