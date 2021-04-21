Туризм

Визовый центр Греции возобновил работу в Пскове

Визовый центр Греции возобновил работу в Пскове с 19 апреля. 21 апреля офисы вновь откроют еще в четырех городах России, сообщает «‎Интерфакс» со ссылкой на визовый оператор «Global Visa Center World (GVCW)».

Фото: Travelask

«Визовые центры Греции в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге открыты для заявителей. Визовые центры Греции в Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, а так же Ростове-на-Дону возобновили свою деятельность с 19 апреля. Визовые центры в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре возобновляют работу с 21 апреля», - рассказали в пресс-службе оператора.

Как отметили в GVCW, все другие региональные визовые центры Греции в России будут закрыты «до дальнейшего уведомления». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией время обработки заявлений может быть увеличено.

При подаче документов в ВЦ Греции нужно ознакомиться с информацией по ограничительным мерам при въезде и путешествии внутри зоны Шенгена и подписать документ, согласно которому заявители «не имеют автоматического права на свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны».

Как уточняется, запись на оформление визы может быть перенесена на более позднюю дату, если у заявителя есть симптомы COVID-19. «Мы рекомендуем подготовить заявку и все необходимые документы заранее, а оплату производить картой. Паспорта будут возвращены через курьерскую доставку с минимальными затратами. В срочных случаях их можно получить лично в ВЦ Москвы, Новороссийска, Петербурга и еще 10 городах РФ», - подчеркнули в GVCW.

Как отмечают в Генконсульстве Греции в РФ, пассажиры до совершения посадки на борт должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Справка должна быть на английском языке с указанием имени и номера паспорта. Также все прилетающие должны заполнить электронную форму P.L.F. (Passenger Locator Form) за 48 часов до въезда.

Кроме того, туристам при себе нужно иметь подтверждение брони в гостинице, обратный билет и туристическую страховку. При въезде в Грецию все путешествующие должны пройти экспресс-тест для выявления антигена (rapid test), также для всех пока действует семидневный карантин.